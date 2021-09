Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan vine cu vești proaste pentru locuitorii capitalei. Edilul spune ca și in aceasta iarna mulți bucureșteni vor tremura de frig din cauza problemelor care apar la rețeaua de termoficare. „Ce am facut eu anul asta se va vedea din pacate incepand cu iarna urmatoare. Ce pot sa spun este ca iarna…

- Atleta belarusa Kristina Timonovskaia, auto-exilata in Polonia, si-a vandut, miercuri, o medalie pe care a castigat-o in 2019, la Minsk, cu suma de 21.000 de dolari (17.770 euro), iar cu banii obtinuti va ajuta alti sportivi persecutati de tara sa, transmite EFE, potrivit Agerpres. Cumparatorul,…

- Rafael Nadal a anuntat, pe retelele de socializare, ca a inceput un tratament la picior, care necesita ”mai multe zile de repaus si cateva saptamani departe de teren”, ceea ce pune sub semnul intrebarii prezenta sa in circuit la inceputul sezonului viitor. Nadal a postat mesajul sau alaturi de o fotografie…

- * Desi unii se intreaba la ce mai foloseste invatatura in zilele noastre, nu putem trece cu vederea faptul ca luni incepe un nou an scolar; in ultimul sfarsit de saptamana din vacanta mare venim cu informatii proaspete din teren: * Elevii scolii din Consumatori vor invata in clase cu peretii mucegaiti…

- Un tanar Vaslui a fost condamnata pentru evaziune fiscala, dupa ce a vandut arme virtuale pentru un joc video și nu a declarat veniturile. Tanarul a platit prejudiciul de 113.000 de lei, iar magistrații au decis achitarea acestuia. Condamnat pentru evaziune fiscala dupa ce a vandut arme virtuale intr-un…

- Hipertensiune, diabet, colesterol crescut, infarct, accident vascular cerebral sunt cateva dintre cele mai frecvente diagnostice la varsta a treia, dar multe dintre ele pot fi evitate. Cum? Prin prevenție, prin schimbari in stilul de viața. Practic, ce facem in tinerețe ne va ajuta sa avem o batranețe…

- Pilotul american Josef Newgarden (Penske) a castigat Marele Premiu al statului Ohio, a zecea etapa a campionatului nord-american de automobilism IndyCar, desfasurata duminica pe circuitul din Lexington. Plecat din pole position pentru a treia oara consecutiv, Newgarden a trecut de aceasta data primul…