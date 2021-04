Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei de Sanatate a Camei Deputaților, Nelu Tataru, a declarat, marți seara, la B1 TV, ca nu toate persoanele fac forme ușoare de bola, iar prin vaccinare se scade numarul cazurilor grave, presiunea pe ATI din spitale și numarul de decese. „Nu toți facem forme de boala ușoare.…

- Certificatul verde digital care urmeaza sa fie aprobat de Uniunea Europeana in data de 14 mai, va fi folosit pentru deplasarile internationale, a declarat, marti, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, la finalul intrevederii patronatelor cu premierul Citu.

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, spune ca iși dorește redeschiderea turismului și are multe discuții cu colegii din Coaliție, dar și cu ambasadori, insa acest lucru se va face in limitele pe care le va permite epidemia de COVID-19. „Ne dorim deschidere, dar trebuie sa fie in limitele pe…

- Ideea unor documente de vaccinare ca soluție pentru reluarea turismului și a calatoriilor se discuta in mai multe țari. Spania a anunțat ca din luna mai va incepe sa foloseasca pașaportul de vaccinat.

- Comisia Europeana va prezenta in martie o propunere privind crearea unui pașaport digital de vaccinare COVID-19 la nivelul intregii UE, care ar putea permite europenilor sa calatoreasca mai liber in perioada de varf a vacanței de vara. Președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat propunerea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca decizia privind introducerea unui pasaport de vaccinare va fi luata la nivel european, informeaza Agerpres. „Este o decizie care va fi luata la nivel european. Cred ca vaccinurile ajuta si cred ca acesta este motivul principal pentru care le promovam.…

- Luni, 1 martie, înca o tranșa de vaccin Pfizer BioNTech va ajunge în România. Pe aeroporturile Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara vor sosi 214.110 doze de vaccin, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare (CNCAV).…

- Uniunea Europeana cere evitarea calatoriilor neesențiale intre țarile din bloc, pentru a putea face fața amenințarii noilor mutații ale coronavirusului, catalogand situația sanitara ca fiind una „foarte grava”.