- Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate, in condiții de aglomerație, luni seara, pe Autostrada A1 București – Pitești, pe sensul de intrare in Capitala, transmite Infotrafic, anunța MEDIAFAX.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca, la ora transmiterii…

- Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA informeaza ca incepand de duminica, ora 12.30, traficul feroviar pe distanta Mogosoaia - Balotesti se desfasoara in conditii normale, fara transbordare auto. CFR mentioneaza ca lucrarile la infrastructura feroviara pentru montarea unui…

- COMUNICAT DE PRESA La Spitalul Militar de Urgența “Dr. Alexandru Popescu” din Focșani activitatea medicala se desfașoara in condiții normale, asigurandu-se servicii medicale complete atat spitalicești, prin diagnosticarea și tratarea urgențelor medico-chirurgicale, cat și ambulatorii destinate personalului…

- Este oficial, executarile silite nu se suspenda pe durata starii de urgenta. Activitatea este permisa, insa este condiționata de respectarea regulilor de disciplina sanitara, se arata in decretul semnat marti de presedintele Klaus Iohannis."Activitatea de executare silita continua numai in…

- Intrucat in presa locala au aparut informatii privind lipsa comenzilor de lucru ale subscrisei, respectiv s-a mentionat despre inchiderea unitatii, insa fara a solicita un punct de vedere din partea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand de joi, 2 aprilie, circulatia rutiera pe strada Mihai Eminescu – in zona barierei – a fost reluata pentru toate tipurile de autovehicule. Lucrarile de amenajare cu dale elastice a trecerii de cale ferata – demarate pe 9 martie – sunt aproape de finalizare. Este cea de-a doua investitie de acest…

- Circulatia pe DN 17, in Pasul Tihuta, se desfasoara, luni seara, in conditii de iarna, vantul puternic viscolind zapada si aducand-o pe carosabil, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, noteaza Agerpres. Politistii dirijeaza traficul rutier in zonele…