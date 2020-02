Viitoarea adversara din campionat a Universitatii Craiova, CFR Cluj, va avea o misiune de foc in aceasta seara, in Liga Europa . Echipa antrenata de Dan Petrescu va intalni Sevilla, in mansa tur a saisprezecimilor competitiei. Partida este programata la ora 19.55 si se va disputa pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu“. CFR Cluj și-a asigurat prezența in primavara europeana dupa ce a terminat pe locul 2, in spatele scoțienilor de la Celtic, dar in fața puternicelor formații din Seria A și Ligue 1, Lazio și Rennes. Ardelenii au impresionat in grupe in special in duelurile din „Gruia“, unde au bifat…