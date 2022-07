CFR Cluj – Pyunik Erevan 2-2, 3-4 după loviturile de departajare. Campioana României, eliminată din Liga Campionilor CFR Cluj a ratat calificarea in turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Romaniei a fost invinsa de echipa armeana, in primul tur al preliminariilor Ligii Campionilor, 2-2 (3-4 la 11 m). Campioana Romaniei a deschis scorul in minutul 6. Deac a centrat din lovitura libera, iar Boateng a inscris cu capul. Gazdele au fost aproape de un nou gol in minutul 17. Paun a șutat de la marginea careului, dar balonul a lovit bara transversala. Manea a țintit și el bara, in minutul 26, tot cu o lovitura de cap. Mingea a ajuns la Paun care a trimis mingea in poarta, dar golul a fost anulat pe motiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

