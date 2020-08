CFR CLUJ, CAMPIOANA LIGII 1. CFR Cluj sparge banca! Transferuri de milioane de euro pentru grupele Champions League

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj este noua campioana a Romaniei! Clujenii au caștigat Liga 1 pentru a treia oara la rand, dupa 3-1 cu CS Universitatea Craiova, ajungand astfel la 6 trofee in ultimii 12 ani. CFR Cluj va juca in preliminariile UEFA Champions League, in turul I La final, clujenii au sarbatorit pe gazon, primind…

- CFR Cluj a invins Universitatea Craiova, scor 3-1, și a caștigat al treilea titlu consecutiv.Clujenii sunt cap de serie in primul tur preliminar al Champions League. Din aceasta posturp ar putea juca cu una dintre urmatoarele echipe:Fola Esch (Luxemburg)Djurgardens (Suedia)Linfield Belfast (Irlanda…

- CFR Cluj e campioana Romaniei in sezonul 2019-2020 și va juca in preliminariile UEFA Champions League, in turul I. Clujenii au invins Craiova cu 3-1, chiar in Banie, și au sarbatorit in vestiar cu șampanie și scandari: CRAIOVA – CFR CLUJ 1-3 VIDEO+FOTO CFR Maxima: hegemonia clujenilor in Liga 1! Echipa…

- Cosmin Contra (44 de ani), in prezent in corpul de observatori UEFA, ar putea reveni in antrenorat și ar putea s-o preia pe Legia Varșovia. Liber de contract din noiembrie 2019, cand a plecat de la naționala Romaniei, Cosmin Contra, care a fost ofertat și de spaniolii care vor s-o preia pe Dinamo, ar…

- Cu o mana pe titlul de campioana, Universitații Craiova i se deschid perspective și in cupele europene: traseul pentru a accesa grupele Champions League e unul aproape imposibil, in schimb, toamna din Europa League e la indemana. 2-0 la Botoșani, al 6-lea succes consecutiv in Liga 1, punctaj maxim cu…

- Cu o mana pe titlul de campioana, Universitații Craiova i se deschid perspective și in cupele europene: traseul pentru a accesa grupele Champions League e unul aproape imposibil, in schimb, toamna din Europa League e la indemana. 2-0 la Botoșani, al 6-lea succes consecutiv in Liga 1, punctaj maxim cu…

- Ediția 2019/2020 a campionatului Belgiei de fotbal a fost declarata oficial incheiata. Dupa mai multe amanari, Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal din aceasta țara a validat clasamentul primei divizii valorice dupa doar 29 de etape disputate.

- Clubul Dinamo Bucuresti a anuntat, vineri, ca biletele achizitionate de fani pentru partida tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor, cu PSG, meci anulat intre timp de EHF, vor fi returnati potrivit news.ro.”Abonatii care au achizitionat bilete la meciul de handbal Dinamo – PSG din…