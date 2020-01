CFR Călători are un nou director general. Dan Costescu îl înlocuiește pe Valentin Dorobanțu De joi dimineața CFR Calatori are un nou director general, Dan Costescu, fost ministru al Transporturilor în Guvernul condus de Dacian Cioloș și fost director general al Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA, scrie Club Feroviar. Costescu îl înlocuiește pe controversatul Valentin Dorobanțu poreclit și &"smart&" care fusese numit în martie la conducerea CFR Calatori, companie la care lipsa de vagoane s-a simțit dur anul trecut.



Dan Marian Costescu a absolvit în 1993 Universitatea Politehnica Bucuresti. În cadrul Registrului Feroviar Român, a fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile de tip Intercity au fost introduse în țara în 1995, sub mandatul lui Aurel Novac, programul fiind extins pe vremea lui Traian Basescu și Miron Mitrea și desființat atunci când la cârma Ministerului Transporturilor se afla Ioan Rus. În data de 24 iunie 2014,…

- Sebastian Iacob Moga este noul director general al Companiei Naționale „Loteria Romana” S.A., incepand din data de 10.01.2020, fiind numit in aceasta functie in ședința Consiliului de Administrație de astazi, 09.01.2020. Principala misiune a Companiei Naționale „Loteria Romana” S.A. este de a-și exploata…

- In urma cu cateva zile, PUTEREA a semnalat ca directorul Direcției Exploatare Infrastructura Rutiera, Florea Dascalu, se propusese director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dar membrii Consiliului de Administratie nici nu voiau sa mai auda de el....

- Incepand cu data de 9 decembrie, Liceul Teoretic "Ioan Cotovu" din Harsova are un nou director, in persoana prof. Camelia Serban, in urma deciziei Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta de a inceta detasarea in interesul invatamantului a prof. Alexandru Bujenita. Pe…

- Prin Adresa primita la societate cu nr. 273 04.12.2019, Busu Cristian a renuntat din motive personale la mandatul de presedinte si membru al Consiliului de Administratie al Societatii S.C. Flaros SA. In sectiunea Docuemnte , puteti consulta demisia lui Busu Cristian la mandatul de presedinte si membru…

- Petre Apostol Tanarul tehnician al echipei divizionare de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti, Florin Ciupitu, a fost numit antrenor principal al lotului national de beach handball la junioare. Decizia s-a luat in cadrul sedintei din aceasta saptamana a Consiliului de Administratie din cadrul Federatiei…

- Adunarea Generala a Acționarilor de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), adica cei doi reprezentanti ai Ministerului Transporturilor - Laura Diana Girla si Georgeta Magdalena Bratu -, a hotarat in aceasta saptamana schimbarea componentei Consiliului de Administratie…

- Schimbare de situație in scandalul de la CNAIR de dupa decizia de numire a unor noi membri in Consiliul de Administrație in ultima zi de mandat al guvernului PSD! Costin Mihalache, fostul șef al cancelariei lui Dancila și unul din cele 5 numiri, și-a inaintat retragerea din aceasta funcție.Acesta…