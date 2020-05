CFR a pregătit TRENURILE pentru exportul de muncitori români: Prima garnitură pleacă duminică Primele trenuri special comandate de autoritatile austriece pentru transportul muncitorilor romani in si din Austria ar urma sa circule incepand de la sfarsitul acestei saptamani, fiind pregatite doua perechi de trenuri pe rutele Viena-Timisoara (in 9 si 12 mai) si Timisoara-Viena (in 10 si 13 mai). "Efectuarea transportului se va realiza cu conditia ca partea austriaca sa colecteze suficiente rezervari pentru ocuparea vagoanelor", a transmis CFR Calatori, anunța news.ro. Potrivit CFR Calatori, primele trenuri special comandate pentru asigurarea transportului lucratorilor sezonieri la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

