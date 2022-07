Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 14 iunie, mai multe persoane in doliu au adus un ultim omagiu unui militar ucrainean care a fost ucis in conflictul cu forțele rusești. In Casa Centrala a Ofițerilor din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei din centrul Kievului a avut loc o slujba religioasa pentru Oleksii Chubashev, soldat și…

- Un ucrainean recrutat de serviciile speciale ruse pentru a furniza armatei invadatoare coordonate pe baza carora au fost lansate atacuri asupra Kievului a fost condamnat la opt ani de inchisoare, informeaza site-ul Ukrainska Pravda, citat de Rador. Artem Dehtiarenko, purtator de cuvant al Serviciului…

- Șeful poliției de frontiera, Rosian Vasiloi, și cel al Serviciului de Graniceri al Ucrainei, Serghei Deineco, au avut, ieri, o intrevedere la Palanca. In cadrul acesteia parțile au discutat situația la frontiera comuna, riscurile și amenințarile atestate, precum și masurile comune pentru a le combate,…

- Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a transmis ca garnizoana din „Mariupol” si-a indeplinit misiunea de lupta, iar Comandamentul Militar Suprem a ordonat comandantilor unitatilor stationate la Azovstal sa salveze vietile militarilor lor. Peste 260 de persoane au fost salvate din uzina Azovstal,…

- Serviciul de Graniceri al Ucrainei a anunțat despre stabilirea unui regim special de circulație pentru regiunea Odesa. Astfel, incepand cu ziua de ieri, ora 22:00 a fost instituita ora marțiala pana pe data de 10 mai, ora 08:00.

Un pastor ucrainean a ajuns in poziția de comandant al unui batalion de soldați voluntari. Este vorba despre civili ucraineni care se antreneaza pentru a lupta in sudul Ucrainei, anunța CNN.

- Autoritatile ucrainene au pus sechestru joi pe 154 de bunuri mobile si imobiliare ale politicianului ucrainean prorus Viktor Medvedciuk, care a fost arestat marti in urma unei operatiuni speciale a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), el fiind considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir…

Aproximativ jumatate din teritoriul Ucrainei trebuie curațat de mine, potrivit unui reprezentant al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgența, citat de BBC.