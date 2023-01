Stiri pe aceeasi tema

- Sensy se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta, iar influencerița iși dorește doua rochii in la marele eveniment. Sensy a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu are superstiții și va avea in jur de 300-400 de invitați.

- In emisia live de Mireasa de pe 12 decembrie 2022, s-a discutat despre task-ul telefoanelor la care au participat Raluca și Alex. Fata a reușit sa-și deblocheze telefonul, așa ca a putut participa la task.

- La un oarecare timp de la incheierea celui mai de amploare eveniment din viața ta te vei intreba cu siguranța ce ar fi mai bine sa faci cu ținutele purtate: sa le vinzi, sa le pastrezi sau sa le transformi?

- Ani Crețu a facut marele pas dupa 14 ani de relație. Celebra actrița s-a casatorit cu tatal fiului ei in cadrul unui eveniment discret și puțin atipic. Mireasa nu a purtat rochia alba tradiționala, ci a optat pentru o rochie portocalie.

- Pregatirile de nunta sunt extrem de stresante, iar daca mai apar și evenimente neprevazute, ele pot incurca planurile inițiale. Acesta a fost și cazul unei mirese care s-a trezit ca sora ei a decis sa iși faca o schimbare chiar in preajma marelui eveniment. Despre ce este vorba.

- Alexandra Bodi iși dorește sa fie mireasa. "Regina Tik-Tok-ului" a marturisit pe rețelele de socializare ca vrea sa aiba parte de o nunta numeroasa și se gandește deja la marele eveniment. Alexandra Bodi și Ionuț sunt casatoriți, insa nu au avut parte de un eveniment religios și nu a imbracat rochia…

- Ediția de astazi a emisiunii Mireasa ii aduce pe concurenții din casa intr-o discuție serioasa. Așadar, Valentin a purtat o discuție despre casatorie cu mama lui, doamna Flori, fara sa fie și Gabriela prin preajma. In momentul in care Gabriela a ajuns langa ei, concurentul a inceput sa o tachineze cu…

- Dovada ca Monica Gabor și Mr. Pink s-au casatorit! Monica Gabor a devenit soția milionarului, asta dupa ce "fosta scorpie de la Izvorani" a postat un detaliu care a dat-o de gol, pe rețelele de socializare. Iata ce spun apropiații despre marele eveniment, dar și cați invitați au avut cei doi!