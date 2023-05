Stiri pe aceeasi tema

- Cererea mondiala de petrol va creste in 2023 cu 2,32 milioane de barili pe zi (bpd), sau cu 2,3%, a anuntat Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol, intr-un raport lunar. Estimarea este neschimbata fata de prognoza de luna trecuta. In timp ce cererea mai mare a Chinei ar putea sustine piata petrolului,…

- Un raport al serviciilor americane de informatii arata ca reactiile internationale de dupa invazia rusa in Ucraina nu au determinat China sa renunte la cooperarea cu Rusia. Raportul se concentreaza asupra amenintarilor din partea Chinei si a Rusiei, apreciind ca Beijingul va continua sa isi foloseasca…

- DOLARUL CA REFUGIU SUPREM Exista multe motive pentru care dolarul a dominat in ultimul an si unul este statutul sau de refugiu suprem in perioadele de incertitudine. Consecintele economice ale razboiului, care a lovit puternic valute precum euro, au ridicat dolarul. Moneda americana a scazut de la maximele…

- Pretul gazului pe piata europeana a scazut vineri la sub 50 de euro pe megawatt-ora, de aproape sapte ori mai mic decat maximul istoric inregistrat in primele zile ale invaziei rusesti in Ucraina, relateaza AFP. Este, de asemenea, cel mai mic pret care se inregistreaza in ultimul an si jumatate. Datorita…

- Directorul general al FMI a avertizat ca trebuie „sa ne gandim la inimaginabil”, intrucat traim intr-o „lume mai predispusa la șocuri”, afectata de pandemia Covid-19, de invazia Rusiei in Ucraina și de cutremurul recent din Siria și Turcia. „Cu toții trebuie sa ne schimbam mentalitatea pentru a fi mult…

- Preturile petrolului si-ar putea relua cresterea in 2023, pe masura ce cererea chineza isi va reveni dupa abandonarea restrictiilor legate de Covid si in lipsa investitiilor, care limiteaza marirea ofertei, au declarat oficiali ai tarilor membre ale OPEC pentru agentia Reuters, un numar tot mai mare…

- In 2022, preturile petrolului au depasit 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014, deoarece cererea s-a redresat in urma ridicarii restrictiilor impuse din cauza Covid-19 in mare parte din lume, iar invadarea Ucrainei de catre Rusia a sporit preocuparile privind aprovizionarea. Dar pretul titeiului…