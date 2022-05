Cererea a depăşit numărul de locuri la pregătitoare, în Dolj Pe 10 mai s-a incheiat prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare pentru anul scolar urmator. In Dolj, numarul solicitarilor a depasit numarul locurilor prevazute. S-au inregistrat astfel 4.712 fata de 4.616. Cele mai multe scoli care s-au confruntat cu un val de cereri mai mare decat numarul de clase prevazute sunt in Craiova. Au fost scoli care au cerut si doua clase in plus fata de ceea ce au prevazut in planul de scolarizare initial, pentru ca multe cereri sunt de la elevi din circumscriptie. Cele mai multe clase de pregatitoare le va avea anul acesta Scoala „Mircea Eliade” din Craiova.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

