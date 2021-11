Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Marea Britanie au mancat mai putine legume, au facut mai putine exercitii fizice si au avut dificultati emotionale din ce in ce mai mari ca urmare a pandemiei de COVID-19, potrivit unui studiu...

- Col. dr. Valeriu Gheorghița, seful CNCAV, a explicat cum se poate reduce de 20 de ori numarul deceselor de COVID. Valeriu Gheorghița a explicat ce se va intampla cu viitoarele valuri ale pandemiei. Daca romanii se vaccineaza in numar mare, impactul va fi mult mai mic, iar numarul deceselor se va reduce…

- Marea Britanie, țara cu cea mai mare rata de vaccinare, inregistreaza, din nou, un numar record de imbolnaviri cu COVID-19. De altfel, trebuie menționat și faptul ca cele mai multe infectari cu virusul din China se numara in randul copiilor.

- Rata de prevalenta a maladiei COVID-19 a crescut in Anglia saptamana trecuta, a anuntat vineri Oficiul National pentru Statistica (ONS) din Marea Britanie, care a explicat acest fenomen prin cresterea numarului de infectari cu SARS-CoV-2 in randul copiilor de varsta scolara, informeaza Reuters.…

- Copiii sanatoși cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani nu au nevoie de vaccin impotriva Covid-19, a subliniat o comisie pentru vaccinuri din Marea Britanie. „Marja beneficiului este considerata prea mica pentru a sprijini vaccinarea universala a copiilor sanatoși de 12-15 ani in acest moment”, au declarat…

- VIDEO| Videoclip pentru incurajarea spre vaccinarea copiilor. Ce mesaj transmite Guvernul Romaniei Videoclip pentru incurajarea spre vaccinarea copiilor. Ce mesaj transmite Guvernul Romaniei Vineri dimineața, Guvernul Romaniei a lansat un nou videoclip in vederea incurajarii vaccinarii anti-Covid. De…

- Copiii nascuți in timpul epidemiei Covid au performanțele cognitive verbale, motorii și generale semnificativ reduse in comparație cu copiii nascuți anterior, arata un studiu realizat in SUA. Primii cațiva ani din viața unui copil sunt critici pentru dezvoltarea cognitiva. Dar, odata cu inchiderea…

- Israelul a lansat o campanie uriașa de testare COVID pentru copiii cu varste intre 3 și 12 ani. Sunt studiați astfel anticorpii dezvoltati de copiii nevaccinati, inainte de inceperea noului an scolar.