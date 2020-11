Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul manelist, Liviu Guța, s-a mutat la Cluj și locuiește chiar in Florești.Guța spune ca s-a mutat la Cluj pentru ca viața este mai buna aici și oamenii mai civilizați, conform eclujeanul.ro. Pe numele sau real Liviu Catalin Mititelu, celebrul manelist este autorul uneia dintre cele mai celebre…

- In urma cu ceva timp, CRBL și-a luat familia și s-a mutat in Spania, in speranța ca va face cariera muzicala peste hotare. Daca pana acum au venit destul de des in Romania, din luna septembrie, artistul, soția și fetița lor s-au mutat definitiv in Spania. Fostul concurent de la Asia Express are planuri…

- Asociația Lapsus din Timișoara organizeaza un concurs online. „Prin apelul și concursul nostru vrem sa dam o șansa artiștilor, modelatorilor 3D, studenților la școli de arte și design sa-și exprime viziunile despre hiper realitați, sa le priveasca atat ca un mijloc cat și ca un spațiu in care pot lucra.…

- Recent, pe contul personal de YouTube, Ilinca Vandici (33 de ani) a publicat un videoclip in care le-a vorbit abonaților ei despre calitațile pe care le apreciaza la barbatul de langa ea. In introducerea videoclipului, Ilinca a spus ca cea mai buna calitate a soțului ei este ea, soția lui. „Sincer,…

- Mihai Pintilii, care a condus de pe banca FCSB la meciul cu Slovan Liberec, scor 0-2, a declarat ca daca ar la acest joc apti doi sau trei dintre fotbalistii buni care au evoluat in partida anterioara din preliminariile Ligii Europa, atunci rezultatul ar fi fost o victorie. El a mentionat ca nimeni…

- SUSTINERE… Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, impreuna cu vicepremierul Raluca Țurcan, s-au aflat aseara intr-o scurta vizita la Barlad. Celor doi le-a fost gazda primarul liberal Dumitru Boros, candidatul PNL la functia de primar al orasului, precum si un alt ministru, vasluianul Nelu Tataru,…

- Dumitru Dragomir, fost presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) si candidat la Consiliul General al Capitalei din partea PSD, a afirmat, dupa scandalul de joi seara cu un protestatar pe Calea Victoriei, ca reactia lui a fost una calculata si o considera o strategie reusita de marketing.

- Adrian Petre e nemulțumit de statutul pe care il are FCSB, unde a devenit a treia soluție pentru postul de atacant, dupa Sergiu Buș și Alexandru Buziuc. Pe contul atacantului, imediat dupa meci, a aparut o imagine cu un leu pe care era trecut urmatorul mesaj, in limba engleza: „Prima ta greșeala…