"Cele doua reactoare ale centralei aflate in functiune au fost deconectate de la retea. Drept urmare, actiunile invadatorilor au provocat o deconectare completa a centralei nucleare Zaporojie de la reteaua electrica, pentru prima data in istoria sa", a anuntat compania Energoatom pe contul de Telegram.