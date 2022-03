Stiri pe aceeasi tema

- Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) va fi desfiintat in urmatoarele saptamani a anuntat presedintele institutiei, secretar de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. Totodata, potrivit lui, „in momentul de fata in Romania lucrurile arata…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații și presedinte al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, este invitat la Interviurile Digi24.ro, unde va raspunde la intrebarile jurnalistului Alexandru Rotaru.

- Misiunea CNCAV se va incheia in urmatoarele saptamani, iar vaccinarea anti-COVID-19 se va face in principal la cabinetele medicilor de familie, a afirmat joi secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, potrivit Agerpres. Presedintele Comitetului national privind vaccinarea anti-COVID a…

- „Impreuna cu colega mea, secretar de stat Adriana Pistol, am avut azi o ședința cu reprezentanții medicilor de familie despre integrarea activitații de vaccinare anti-COVID-19 in Programul de Vaccinare al Ministerului Sanatații.I-am informat pe toți colegii ca misiunea Comitetului Național de Coordonare…

- Un medic de familie a transmis, joi, un mesaj ironic de ”felicitare” pentru autoritati care au ridicat brusc toate restrictiile impuse de pandemie. ”Felicitari pentru ridicarea tuturor restrictiilor. Acuma stau pacientii in salile de asteptare si tusesc unii peste altii, bineinteles nu le pasa ca sunt…

- Presedintele CNCAV, Andrei Baciu, a discutat, miercuri, cu medicii de familie despre integrarea activitatii de vaccinare in Programul Ministerului Sanatatii. „Misiunea Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea se va incheia in saptamanile viitoare”, a transmis Baciu.…

- Vaccinarea anti-COVID, coordonata acum de CNCAV, se va transfera, in urmatoarele saptamani, catre Programul Național de Vaccinare al Ministerului Sanatații, desfașurat prin cabinetele medicilor de familie. Inlocuirea medicului militar Valeriu Gheorghița cu secretarul de stat in Ministerul Sanatații…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a fost desemnat presedinte al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. Decizia prim-ministrului Nicolae Ciuca a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial.