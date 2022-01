Cele mai notorii decese din cele 5.000: pe cine a răpit Covid-19 Iaşului, în 2021? Constantin Simirad, primarul scriitor, a murit pozitiv la "Neuro": Covid-19 pare sa-i fi fost fatal si fostului primar Constantin Simirad, care a decedat in martie anul acesta la Spitalul de Neurochirurgie, pozitiv fiind. A fost unul dintre cei mai longevivi primari ai Iasului (1992 - 2003), dar si-a pus amprenta inclusiv pe dezvoltarea judetului, indeplinind, in perioada 2008 - 2012, functia de presedinte al Consiliului Judetean. El a fost primul presedinte de CJ care a fost ales prin vot uninominal. Timp de trei ani (2003 - 2006), Constantin Simirad a fost ambasador al Romaniei in Cuba. Ateneul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a declarat pentru News.ro ca 2022 trebuie sa fie anul redresarii economice, anul noilor proiecte, anul in care se vor realiza investitii din resurse europene. In opinia sa, ”combativitate”…

- Incet, incet, omenirea realizeaza ceva ce uitase: ca are nevoie de …oameni. De poveștile lor. De cei care construiesc o lume intreaga in micul lor univers. Care dau totul și inspira, fara sa trambițeze asta. Sunt povești care merita spuse. Sa incepem cu una dintre ele Noul An! Adrian Sangeorzan este…

- 10 pacienti cu suspiciune de infectie cu tulpina Omicron la Iasi. Pacientii sunt din judetele Suceava, Botosani si Bacau. Initial, probele au fost prelucrate la Laboratorul de Biologie Moleculara din cadrul Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva, care este centrul regional de screening pentru…

- In Plugari, o comuna situata pe granița dintre județele Iași și Botoșani, edilul a dat 151.000 de lei pe iluminat festiv, a doua cea mai mare suma cheltuita de o localitate rurala din Romania. Primarul liberal spune ca toate proiectele majore sunt fie finalizate, fie in lucru, așa ca și-a permis sa…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași continua seria micro-expozițiilor „Piese de excepție din colecțiile Muzeului de Istorie a Moldovei”, prezentand vizitatorilor, in perioada 22 decembrie 2021 – 20 martie 2022, la Palatului Culturii din Iași, o piesa extrem de rara in colecțiile din Romania: colierul…

- In satul Vlasinesti, din judetul Botosani, se afla una dintre cele mai cautate scoli profesionale din Romania. Aici, s-au format doua generatii de tractoristi, majoritatea copii nevoiasi din mediul rural, care ajung acum sa castige chiar si 1.000 de euro lunar.

- A aparut un nou numar al revistei de cultura Hyperion (10-11-12/2021), publicație editata de Fundația Culturala ”Hyperion – Caiete botoșanene” Botoșani, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania.

- Nascut pe 10 ianuarie 1932, la Ștefanești, jud. Botoșani, AUREL VAINER, devenit mai tarziu doctor in economie, a fost, in primul rand, un om in adevaratul ințeles al cuvantului. Ein Mensch, cum ii placea sa spuna despre cei puțini, aleși la suflet, ca și el, care meritau acest calificativ. Venea dintr-o…