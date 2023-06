Cele mai mari parcuri acvatice de interior din lume. Unul este foarte aproape de România Cele mai mari parcuri acvatice de interior din lume atrag zilnic mii de vizitatori. Principalul avantaj: indiferent de sezon sau de prognozele meteo, distracția este garantata in aceste parcuri acvatice. Polonia: Suntago Park of Poland, Varșovia Deschis in 2020, parcul acvatic Suntago din Polonia are o suprafața de peste 721.000 de metri patrați și este cel mai mare water park din lume, depașind campionul de lunga durata, Tropical Islands Resort din Germania. Suntago Waterworld include 32 de tobogane cu apa (inclusiv unul la 320 de metri, cel mai lung din Europa), 18 piscine și 10 cazi cu hidromasaj.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Enceanu continua investițiile in localitatea sa natala, Filiași. Cel care canta de zor „Banii, banii fir-ar ei” a inaugurat și un mic motel langa salonul sau de evenimente. Solistul de muzica populara (59 de ani) considera ca este necesara continuarea investiției avand in vedere valul de…

- In urma cu o zi, presa din Canada anunța ca un barbat a fost impușcat mortal in Laval. Mai apoi, s-a aflat ca este vorba despre Tinel Timu, un cunoscut om de afaceri roman, care ar fi avut probleme cu legea. Barbatul deține mai multe companii in domeniul imobiliar.

- Șase turiști au cazut in apa rece a raului Kicking Horse, in Parcul Național Yoho din Field, provincia Columbia Britanica, vestul Canadei, dupa ce gheața s-a rupt sub ei, relateaza portalul Rocky Mountain Outlook.Incidentul a avut loc saptamana trecuta, in momentul in care turiștii explorau zona Podului…

- Muzeul de minerale și pietre prețioase din Maine, SUA, ofera o recompensa de 25.000 de dolari americani pentru oricine aduce un meteorit de 2,2 kilograme. In dupa-amiaza zilei de sambata (8 aprilie), un meteorit de mari dimensiuni s-a prabușit intr-o zona indepartata din comitatul Washington, in apropiere…

- Doua persoane au murit si aproape un milion erau in continuare private de curent electric joi seara, dupa ce o furtuna de gheata a paralizat estul Canadei, provocand pagube materiale pe scara larga, in special in Montreal. Furtuna a afectat Quebec si Ontario, cele mai populate doua provincii canadiene.…

- Gimnasta Alexia Gabriela Vanoaga a obtinut, duminica, medalia de argint in finala la barna, la Campionatul Mondial de juniori, din Antalya. Gimnasta tricolora a fost notata cu 12.833, cu care s-a clasat pe locul 2. Pe podium au mai urcat Hanyue Yu (China, 13.133) si Cristella Burnetti-Burns (Canada,…

- Sase persoane ale caror cadavre au fost recuperate joi din fluviul St. Lawrence, de la granita Canadei si Statelor Unite, formau doua familii, de origine romana si indiana, care probabil incercau sa intre ilegal in SUA, a anuntat vineri politia canadiana, citata de presa locala. Printre decedati este…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat vineri, la Ottawa, ca, pana in prezent, China "nu a livrat" arme Rusiei, in pofida temerilor exprimate de occidentali pe aceasta tema, scrie AFP, citat de Agerpres."Sunt trei luni de cand aud ca China va furniza Rusiei arme importante (...) Nu inseamna ca…