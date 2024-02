Stiri pe aceeasi tema

- Exista doua cuvinte pe care niciodata nu trebuie sa le spui unei persoane furioase și exista, de asemenea, o modalitate de a detensiona situația fara a folosi fraze ce pot amplifica iritarea oamenilor.

- Primarul PSD a ieșit in strada in incercarea de a le explica protestatarilor ca trebuie sa respecte legea. Edilul a fost la un pas sa fie linșat de oameni. Protestatarii au plecat cu utilajele in jurul localitații Afumați, in aceasta dupa-amiaza.Se circula bara la bara. Șoferii merg incet cu tractoarele…