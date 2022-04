Surpriza mare pentru Kremlin. Nu doar companiile occidentale se retrag din Rusia, ca raspuns la invadarea Ucrainei, ci iata ca mai nou și firmele din China, țara considerata aliata a lui Putin, recurg la o asemenea decizie. Compania chineza de tehnologie DJI, cu sediul in Shenzhen, Guangdong, cel mai mare producator de drone din lume, a anuntat suspendarea operatiunilor in Rusia, potrivit Mediafax. DJI produce drone de uz civil si are o cota de 70% din piata mondiala in acest sector. China a fost somata de mai multe ori de catre SUA sa-si precizeze punctul de vedere fata de invadarea Ucrainei.…