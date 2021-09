Cel mai mare parc tematic al Universal Studios, inaugurat la Beijing

Stiri pe aceeasi tema

- Universal Studios a inaugurat miercuri la Beijing cel mai mare parc tematic al sau, in cadrul unui evenimentul restrans, rezervat doar invitatilor, relateaza agentia DPA. Parcul tematic va fi deschis publicului la data de 20 septembrie.

- Spatiul de agrement se afla pe plaja Modern, ceea ce va face ca timpul petrecut pe malul marii sa fie cu atat mai placut, mai ales pentru cei care iubesc sa faca sport in aer liber.Parcul este dotat cu 47 de aparate de fitness, o pista pentru alergat si este infrumusetat cu arbori, arbusti si flori.Nu…

- Printii William si Harry au participat la inaugurarea unei statui a mamei lor, printesa Diana, care ar fi implinit joi varsta de 60 de ani, iar sute de admiratori ai ei s-au adunat la Palatul Kensington, pentru a-i aduce un omagiu, relateaza Daily Mail, citat de g4media.ro

- Hotelul a fost inaugurat in capitala economica a Chinei, Shanghai, și are 128 de etaje. Principalele atracții ale hotelului sunt restaurantul de la nivelul 120 și piscina de la etajul 88, care ofera o priveliște spectaculoasa și unica in Shanghai. In total, are 165 de camere cu ornamente de lux, cu…

- Hotelul a fost inaugurat in capitala economica a Chinei, Shanghai, și are 128 de etaje. Principalele atracții ale hotelului sunt restaurantul de la nivelul 120 și piscina de la etajul 88, care ofera o priveliște spectaculoasa și unica in Shanghai. In total, are 165 de camere cu ornamente de lux, cu…

- Cel mai inalt hotel din lume a fost inaugurat in varful Shanghai Tower, un zgarie-nori care are o inaltime de 632 de metri si care se afla in capitala economica a Chinei, informeaza joi AFP. Acest hotel de lux ocupa ultimele etaje ale Shanghai Tower, care are in total 128 de etaje si ocupa…

- Cel mai inalt hotel din lume a fost inaugurat in varful Shanghai Tower, un zgarie-nori cu o inaltime de 632 de metri si care se afla in capitala economica a Chinei. “J Hotel” – care apartine grupului Jin Jiang International Hotels, al carui actionar majoritar este statul chinez – ocupa ultimele etaje…

- Dr. Anthony Fauci solicita Chinei sa puna la dispozitie dosarele angajatilor din laboratorul Wuhan. Expertul american in boli infectioase crede ca acestea ar putea oferi informatii vitale despre Covid-19. Dr. Anthony Fauci, cel mai mare expert american in boli infectioase, a cerut Chinei sa…