Un purtator de cuvant a sugerat ca inchiderea a avut ca scop evaluarea companiei „amprenta globala a biroului". Principalul procesator de plați din Statele Unite ale Americii, PayPal, iși va inchide biroul din San Francisco, in timp ce sediul central din San Jose din apropiere va ramane disponibil…

Fostul presedinte hondurian Juan Orlando Hernandez a fost extradat joi in Statele Unite, unde un tribunal din New-York urmeaza sa-l judece pentru presupusa participare la traficarea a 500 tone de cocaina intre 2014 si 2022, acuzatie pentru care risca inchisoarea pe viata, transmite AFP.

Jucatoarea poloneza Iga Swiatek, favorita numarul 2 a turneului WTA 1.000 de la Miami (Statele Unite), s-a calificat in semifinalele acestei competitii, dotata cu premii totale de 8.369.455 de dolari, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, pe cehoaica Petra Kvitova, intr-o partida disputata…

Statele Unite nu au observat deocamdata niciun indiciu concret privind iminenta unui atac cu arme chimice sau biologice rusesti in Ucraina, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din domeniul apararii, anunța Agerpres.

Ministerul rus al Apararii acuza joi Statele Unite de faptul ca au finantat un program de inarmare biologica in Ucraina si sustine ca a descoperit probe in acest sens in laboraoare ucrainene, relateaza AFP.

George Simion ataca politica internaționala cu un nou consultant politic: Anton Pisaroglu, care se va ocupa de consolidarea relațiilor pe plan internațional ale partidului AUR, in special cu Bruxelles, Statele Unite și Israel.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a avut, azi, 17 februarie, o intrevedere cu o delegație de oameni de afaceri din Statele Unite ale Americii (SUA), condusa de dl. Brock Pierce, un important antreprenor american, din domeniul tehnologiei și investițiilor…

Statele Unite ale Americii incearca sa creeze o 'amenintare permanenta' la adresa Rusiei prin desfasurarea a 60.000 de soldati in Europa, precum si a peste 200 de tancuri si 150 de avioane, a denuntat miercuri Consiliul Securitatii Rusiei, potrivit EFE si Interfax.