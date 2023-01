Stiri pe aceeasi tema

- Iarna din acest an pare sa fie foarte blanda in cazul Romaniei, dar locuitorii din alte parți ale lumii au parte de temperaturi mai scazute ca niciodata. Termometrele au inregistrat și -50 de grade Celsius intr-un oraș din Estul Siberiei.

- Orașul Yakutsk din estul Siberiei, cunoscut drept unul dintre cele mai reci locuri din lume, a avut parte de frig pentru o perioada neobișnuit de lunga de timp, iar locuitorii din zona, deși obișnuiți cu astfel de temperaturi, trebuie sa ia masuri suplimentare pentru a se incalzi, scrie The Guardian…

- 22,2 grade Celsius, temperatura maxima absoluta a lunii ianuarie in Romania. S-a inregistrat in 2001, intr-un oraș din Banat. Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera…

- Slovenia a inregistrat anul trecut cele mai ridicate temperaturi de la debutul masuratorilor meteorologice, a anuntat Agentia nationala de mediu (ARSO) pe site-ul sau, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres.Temperatura medie a aerului in 2022 in Slovenia a atins 10,8 grade Celsius, cu aproape doua grade…

- La peste 2.000 de metri altitudine in Munții Fagaraș, s-a inregistrat cel mai mic strat de zapada din ultimii 45 de ani, a precizat miercuri, pentru AGERPRES, meteorologul Narcisa Milian de la Centrul Meteorologic Transilvania Sud Sibiu.„Astazi (miercuri - n.r.) sunt 26 de centimetri de zapada la Balea…

- Frigul s-a instalat in cea mai mare parte a Romaniei, aducand temperaturi de sub -15 C in zonele inalte și ingheț in aproape toata țara. Datele ANM arata ca marți dimineața au fost -19,9 C la Vf Omu, -17,4 C in munții Țarcu, -16,6 C la Balea Lac și -16,2 C in munții Calimani. La […] The post Cea mai…

- Valul de aer polar a adus ger naprasnic in Romania. La Varful Omu, marți dimineața, a fost inregistrat un record de temperatura: minus 20 de grade Celsius. In majoritatea regiunilor au fost temperaturi scazute.

- Ziua a inceput cu temperaturi sub pragul inghețului in cea mai mare parte a țarii și cu un record de minus 20 de grade Celsius la Varful Omu. In timpul zilei, valorile termice cu greu vor mai trece de 5 grade.