Cel mai bun bilanţ Covid-19 în Timiş: zero infectări, zero decese, zero pacienţi la ATI! In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, nicio persoana nu a fost confirmata cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 748 de teste, dintre care 314 teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,04, la fel ca in ziua precedent. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, nu a fost confirmata cu coronavirus nici ... The post Cel mai bun bilant Covid-19 in Timis: zero infectari, zero decese, zero pacienti la ATI! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

