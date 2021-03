Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a decis sa introduca un bonus de carantina, in cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus, transmite DPA . Persoanele care sunt in carantina din cauza Covid-19 vor primi un bonus de pana la 370 de coroane (14 euro) pe zi, conform unui act normativ semnat vineri de presedintele…

- Cehia a decis sa introduca un bonus de carantina, in cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus. Persoanele care sunt in carantina din cauza Covid-19 vor primi un bonus de pana la 370 de coroane (14 euro) pe zi, conform unui act normativ semnat vineri de presedintele Cehiei, Milos…

- Cehia a cerut vineri Germaniei, Elvetiei si Poloniei sa preia zeci de pacienti COVID-19, intrucat in spitalele sale situatia a ajuns intr-un punct critic, relateaza Reuters. Autoritatile au decis sa introduca un bonus de carantina, in cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus.

- Cehia a decis sa introduca un bonus de carantina, in cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus, transmite DPA. Astfel, persoanele care sunt in carantina din cauza Covid-19 vor primi un bonus de pana la 370 de coroane (14 euro) pe zi, conform unui act normativ semnat vineri de…

- Noul bonus de 14 euro pe zi va fi platit persoanelor carora li s-a ordonat sa intre in carantina timp de 14 zile si se va adauga concediului medical platit pe caz de boala. Suma totala nu trebuie insa sa depaseasca 90% din castigul mediu, potrivit Agerpres , care citeaza DPA. Decizia a fost luata vineri,…

- Cehia a devenit țara care inregistreaza cea mai mare rata de contaminare cu COVID-19 din lume. Autoritațile iau masuri și baga țara in carantina incepand de luni. In urma creșterii alarmante a infectarilor cu coronavirus, Guvernul din Cehia a decis ca țara trebuie sa intre in carantina parțiala de trei…

- Banca Nationala a Cehiei ar putea majora costul creditului de doua ori in acest an, a declarat marti guvernatorul Jiri Rusnok, departandu-se de trendul global al unei politici monetare ultra-relaxate pe fondul pandemiei de Covid-19, transmite Bloomberg. Jiri Rusnok a precizat ca se asteapta…

- Un oras ceh, Kijov (sud-est), urmeaza sa lanseze o moneda speciala covid-19 - "corrent" -, cu scopul stimula economia locala. "Proiectul provine din necesitatea de a ajuta economia, aflata in lipsa de lichiditati", declara economistul Pepe Rafaj, care se afla la originea acestei idei de a…