- Conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau, in acest moment, situația epidemiologica COVID-19, la nivelul județului Bacau se prezinta astfel: * 18.172 de persoane confirmate COVID-19, de la declanșarea pandemiei (cu 73 cazuri noi mai mult decat ziua precedenta); * 15.945 de…

- Premierul Florin Cițu s-a vaccinat impotriva Covid-19 la Spitalul Militar de Urgența „Carol Davila” din Bucureșt, la o zi distanța de președintele Klaus Iohannis. Primul ministru a oferit și primele declarații dupa imunizare, fiind de parere ca toata campania de vaccniare a populației merge conform…

- Peste 100 de mii de cadre medicale din Rominia s-au imunizat deja impotriva noului coronavirus. In ultimele 24 de ore, au primit vaccinul aproape 6 mii de persoane iar in 38 de cazuri s-au inregistrat reactii comune si minore dupa inocularea serului, scrie tvrmoldova.md Rominia se pregateste deja pentru…

- Un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus identificata in Africa de Sud a fost detectat in Canada, provincia Alberta, a anuntat vineri o responsabila a autoritatilor sanitare ale provinciei, informeaza AFP. "Alberta a detectat primul sau caz al variantei sud-africane a COVID-19",…

- Au trecut doar cateva zile de cand vaccinul impotriva noului coronavirus a ajuns in țara noastra, iar deja cateva mii de persoane au fost imunizate, prioritate avand cadrele medicale! Ei bine, iata ca el este primul artist din Romania care s-a vaccinat! Cum a fost posibil acest lucru!

- Primul vaccin impotriva COVID-19 a fost facut in Romania, duminica dimineața, Mihaelei Anghel, asistenta medicala care a preluat primul pacient infectat cu coronavirus. Asistenta are 26 de ani, lucreaza de 4 ani la Institutul ”Matei Balș” și va sta 15 minute sub observație dupa ce face vaccinul. știre…

- Doar 30% dintre romani spun ca se vor vaccina impotriva noului coronaviurs anul viitor in cadrul campaniei de vaccinare, 29% refuza vaccinarea, 29 la suta se declara indeciși, 10% nu pot aprecia iar 2% nu știu sau nu raspund, precizeaza g4media . ”Ținand cont de faptul ca deja au aparut informații oficiale…

- Noul coronavirus face milioane de victime la nivel mondial, iar pana in prezent sute de mii de persoane și-au pierdut viața dupa ce s-au infectat cu COVID-19! Primele doze de vaccin deja incep sa apara și iata care e reacția unui medic roman, dupa ce i-a administrat vaccinul in Marea Britanie!