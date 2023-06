Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Barbie" al Gretei Gerwig a necesitat atat de multa vopsea roz in timpul realizarii scenografiei, incat a distrus aprovizionarea la nivel global a unei intregi companii, scrie The Guardian. Gerwig si designerul de productie al filmului Sarah Greenwood au vorbit pentru Architectural Digest despre…

- Elena Gabriela Ruse si Miriam Bulgaru au debutat cu victorii, luni, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros. Ruse (25 ani, 152 WTA) a invins-o pe conationala sa Jaqueline Cristian (24 ani, 159 WTA) cu 6-3, 6-4, dupa o ora si 13 minute. Jaqueline…

- Fara doar și poate, Ovidiu Buta este unul dintre cei mai apreciați stiliști internaționali! A lucrat cu Kanye West, Sebastian Stan și cu Tony Ward, reușind sa semneze proiecte de moda in Beijing, dar și in Chicago. Nu mulți știu insa, ce a fost inainte de a deveni celebru in lumea modei. Afla mai jos…

- LEGENDA mai puțin cunoscuta a Sfinților Constantin și Elena, cei care au dat libertate creștinismului: Semnul misterios prin care imparatului i s-a aratat ca va invinge LEGENDA mai puțin cunoscuta a Sfinților Constantin și Elena, cei care au dat libertate creștinismului: Semnul misterios prin care imparatului…

- Meciul din 1970 de la Cupa Mondiala din Mexic, Brazilia-Romania, incheiat cu scorul 3-2, a ramas unul memorabil pentru Rica Raducanu, fostul mare portar al Rapidului și al echipei naționale. Astazi, Tamango implinește 77 de ani.

- Este doliu in lumea filmului internațional! Cunoscuta actrița Barbara Young, care a jucat, printre altele, in "Coronation Street" și "Last of the Summer Wine", s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 92 de ani. Cine a fost Barbara Young.

- Nu mai este un secret faptul ca Romania are locuri care merita vizitate, incarcate de poveste. Așa se spune și despre o rezervație despre care nu mulți știu. Legenda spune ca in acest loc, au aparut giganții, fiind o arie protejata, cu un peisaj unic.

- "Lumea are nevoie de umor", in special in Statele Unite "divizate", spune actrita americana Jennifer Aniston, care joaca alaturi de Adam Sandler in „Murder Mystery 2”, o comedie care are premiera vineri pe Netflix."Comedia a evoluat, filmele s-au schimbat. Acum, e putin mai delicat pentru ca trebuie…