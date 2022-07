Ce sunt sistemele NASAMS şi rachetele HIMARS pe care SUA le trimit în Ucraina, în pachetul de 820 de milioane $ Zelenski i-a multumit lui Biden pentru noul pachet de ajutor in valoare de 820 de milioane de dolari care include sistemele NASAMS, munitie de artilerie si radare. Liderul ucrainean mai spune ca negociaza cu partenerii pentru livrarea altor arme, pentru ca sunt necesare pentru apararea Donbas, regiunea Harkov, sudul Ucrainei. Noul pachet de ajutor trimis […] The post Ce sunt sistemele NASAMS si rachetele HIMARS pe care SUA le trimit in Ucraina, in pachetul de 820 de milioane $ first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trezoreria SUA a decis, miercuri, transferarea a 1.3 miliarde de dolari pentru ajutor economic pe care il va acorda Ucrainei. Este o prima parte dintr-un sprijin in valoare de 7.5 miliarde de dolari pe care administratia Biden l-a promis presedintelui Zelenski, in luna mai.

- Ucraina spune ca Rusia ataca furibund estul țarii, dar trupele sale rezista cu inverșunare. De cealalta parte, Moscova ii acuza pe ucraineni ca au lovit platformele de extragere a gazelor din Marea Neagra, in largul peninsulei Crimeea. Trei oameni ar fi fost raniți și șapte sunt disparuți, susține un…

- Zelenski face prima vizita in afara regiunii Kiev si ajunge chiar in prima linie de aparare, la Harkov, in timp ce atacurile rusilor continua in nordul Ucrainei pentru oprirea fortelor armate ucrainene de a se desfasura in Donbas.

- Razboiul din Ucraina a contribuit la creșterea numarului de persoane stramutate forțat in intreaga lume la peste 100 de milioane pentru prima data, spune agenția ONU pentru Refugiați. Agenția a menționat ca razboiul a stramutat opt ​​milioane in Ucraina, iar peste șase milioane de oameni au parasit…

- Razboi in Ucraina, ziua 79. Ucraina va primi un nou ajutor militar din partea Uniunii Europene, cu o valoare de 500 de milioane de euro. Se dau lupte grele la uzina Azolstal, dar forțele ucrainene rezista atacurilor și continua contraofensiva la Harkov. I

- Presedintele american Joe Biden a semnat vineri un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina, in valoare de 150 de milioane de dolari, care furnizeaza munitii suplimentare pentru artilerie, radare si alte echipamente, fiind cel mai recent ajutor acordat Kievului pentru a respinge invazia Rusiei,…

- Președintele american Joe Biden a anunțat joi ca a autorizat inca un ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, referindu-se la „o fereastra de timp critica” in conflict, Rusia pregatindu-și forțele pentru urmatoarea faza a razboiului, transmite Reuters.

- Presedintele american Joe Biden anunta inca 800 de milioane de dolari ajutor militar pentru a spori si mai mult capacitatea Ucrainei de a lupta in est, in regiunea Donbas, cu arme de artilerie grea, obuziere, munitie si mai multe drone tactice. "Nicio nava care a navigat sub pavilion rusesc sau care…