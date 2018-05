Ce spun românii că ar face dacă ar primi 40.000 de euro Peste opt milioane de romani vor putea lua credite bancare cu dobanda zero garantate de stat pentru cursuri de specializare, taxe de studii, calculatoare, plata chiriei sau cazarea in caminele studentesti. Se pot lua imprumuturi si pentru abonamente la fitness, operatii estetice, interventii stomatologice, constructia sau renovarea locuintei. Suma maxima este de 40.000 de lei pentru tinerii cu varste cuprinse intre 16 si 26 de ani si de 35.000 de lei pentru persoanele pana in 55 de ani. Daca lucreaza, limita de credit creste cu 20.000 de lei. Viorica Dancila, premierul Romaniei: „Statul plateste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

