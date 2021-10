Ce spun profesorii din Dolj despre funcţionarea şcolilor la peste 6 la mie Rata de infectare in Craiova a trecut ieri de sase la mia de locuitori. Si la acest prag de infectare scolile vor ramane deschise, dupa cum au anuntat public reprezentantii Guvernului. Fiecare scoala va lua propriile decizii, dupa ultimele declaratii publice. Parerile profesorilor despre mentinerea deschisa a scolilor peste pragul de sase la mie sunt impartite. Numarul mare de infectari in Craiova s-a resimtit si la nivelul scolilor. Fiecare unitate scolara are mai multe clase care invata online, iar numarul cazurilor este in crestere. Ieri, Craiova a depasit rata de infectare de sase la mia de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

