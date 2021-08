Ce se întîmplă dacă înghiți ulei de măsline extravirgin pe stomacul gol Uleiul de masline extravirgin este o sursa excelenta de grasimi sanatoase și substanțe nutritive valoroase pentru sanatate. Iata cit de benefic este daca il bei pe stomacul gol! Specialiștii de la BrightSide spun ca acest obicei aduce o mulțime de beneficii pentru sanatate. Cercetarile arata ca uleiul de masline baut pe stomacul gol protejeaza celulele de modificari care pot conduce la apari Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Este vara, bine ne pare, insa cum ne protejam de soare? Pe cat de mult iubim acest anotimp și razele soarelui care ne dezmiarda și ne incalzesc corpul, pe atat de atenți trebuie sa fim atunci cand ne expunem direct la soare. Atat pe timpul verii, cat și in celelalte anotimpuri. De ce? Pentru ca expunerea…

- Cercetarile efectuate de oamenii de știința confirma ca daca am ține seama de alimentația recomandata grupei noastre sanguine, am putea evita mult mai ușor virozele, bolile cronice, cardiovasculare, obezitatea și chiar cancerul. Cu toții ne-am intrebat, la un moment dat, de ce unii oameni au o constituție…

- Rezultatele studiului francez publicat luni arata ca administrarea vaccinului anti-COVID-19 Pfizer nu este asociata cu un risc crescut de apariție a unor probleme cardiovasculare grave, precum infarctul, accidentul vascular cerebral sau embolia pulmonara la pacienții cu varste de peste 75 de ani, noteaza…

- Piersica are un potential alergen ridicat. Specialistii spun ca unele persoane, alergene la polen, pot prezenta urticarie de contact, atunci cand consuma piersici, arata ADEVARUL.RO. Piersicile nu sunt recomandate persoanelor care sufera de diabet si celor supraponderali, deoarece au un continut…

- Specialiștii in sanatate publica spun ca in județele din țara in care s-au depistat cele mai multe cazuri de infectare cu aceasta tulpina este posibil sa existe transmitere comunitara. Deși situația epidemiologica s-a stabilizat la un nivel „foarte bun”, dupa cum au anunțat autoritațile, specialiștii…

- Uleiul de masline nu este recomandat doar in salate sau in mancare, ci și consumat simplu, dimineața, pe stomacul gol. Beneficiile acestui ”suc”natural sunt multiple. Intregul organism are de caștigat in urma consumului sau moderat.