- Gospodinele cauta din ce in ce mai multe trucuri pentru curațenia casei. Toate doamnele doresc sa aiba o locuința impecabila și sa nu le scape niciun detaliu. Din pacate, unele dintre ele intampina probleme cand vine vorba despre calcatul hainelor. Toate viseaza ca piesele vestimentare sa arate fabulos,…

- Știai ca poți calca hainele și fara curent electric? Iata patru metode prin care poți face și tu asta, la tine acasa. Trucurile care te vor ajuta daca ramai fara energie electrica ori daca vrei sa econimisești, ținand cont de faptul ca facturile sunt din ce in ce mai mari.

- Folia de aluminiu nu este buna doar la impachetarea produselor, ci aceasta este foarte utila in trucuri care ajuta curațenia din casa sau la pastrarea produselor in stare normala in bucatarie. Ce se intampla daca pui folie de aluminiu in borcanul cu orez sau faina.

- Curațarea șosetelor albe este o adevarata provocare pentru oameni, mai ales cand acestea au pete grele de scos. Din aceasta cauza, curațarea acestora la mașina de spalat poate sa nu fie suficienta, motiv pentru care trebuie sa apelezi la alte metode mai eficiente. Daca produsele profesionale și costisitoare…

- Folia de aluminiu este folositoare atat in bucatarile, cat și in curațenia casei. Pe langa faptul ca ajuta la menținerea alimentelor și a preparatelor culinare cat mai proaspete, pentru o perioada indelungata de timp, folia de aluminiu se poate folosi și pentru a te feri de frig, a curața rufele albe…

- Spuma de ras nu este folosita doar de barbați, ci și de gospodinele din țara noastra, caci aceasta aduce multe beneficii pentru mașina de spalat rufe. Deși mulți nu s-au gandit sa foloseasca acest produs in acest sens, iata ca acesta face „minuni” pentru mașina de spalat. Este un truc care te va ajuta…

- Gospodinele apeleaza din ce in ce mai des la trucuri atunci cand vine vorba de treburile casnice. Tu știai ce se intampla daca pui faina peste aragaz? Iata metoda care te va scapa de o veche problema, iar totodata te va ajuta sa economisești bani.

- Spalarea hainelor albe necesita o atenție mare in randul spalarii hainelor. Cu toate produsele de curațare, hainele pot ramane galbui sau chiar cenușii, chiar și dupa cateva spalari.