Designerul iesean Andreea Tincu, care asigura vestimentatia pentru Carmen Iohannis, sustine ca toate tinutele sotiei presedintelui ii sunt returnate, apoi sunt fie vandute, fie utilizate la alte sedinte foto importante. Creatoarea de moda a facut aceste precizari intr-o postare pe Facebook. „Deoarece in ultimele 24 de ore am citit scenarii... The post Ce se intampla cu rochia pe care Carmen Iohannis a imbracat-o la intalnirea cu Jill Biden appeared first on Tabu .