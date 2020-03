Ce se întâmplă cu facturile la energie? Instanţa a suspendat un ordin al ANRE legat de stabilirea preţurilor Luni, Curtea de Apel Bucuresti a decis suspendarea ordinului ANRE 216/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta si de stabilire a cantitatilor maxime de energie electrica ce pot fi impuse ca obligatii de vanzare pe baza de contracte reglementate. Roaming 2020. Noile reguli si tarife valabile pentru acest an, atentie mare la convorbiri si internet in vacante … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

