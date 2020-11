Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130 de politisti si jandarmi sunt pregatiti sa asigure ordinea la slujba oficiata luni, 30 noiembrie, de IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei.

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost oprit, duminica dimineața, de filtrul de poliție de la intrarea in localitatea Ion Corvin, unde este Peștera Sfantului Andrei. Arhiepiscopul a spus ca ii așteapta pe romani „cu inima buna”.

- Prefectul de Constanța, Silviu Iulian Coșa, anunța in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX ce masuri vor fi luate pe 30 noiembrie, dupa ce IPS Teodosie i-a indemnat pe credincioși sa mearga la Peștera și Manastirea Sfantul Andrei din comuna Ion Corvin, deși participarea este permisa doar pentru localnici,…

- Peștera Sfantului Andrei este un așezamant religios, situat in Dobrogea, in apropierea localitații Ion Corvin, județul Constanța. A fost construita intr-o peștera unde tradiția populara spune ca a trait și creștinat, Sfantul Apostol Andrei. In fiecare an pe 30 noiembrie, credincioșii se aduna aici la…