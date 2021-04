Stiri pe aceeasi tema

- Presa din strainatate vorbeste despre criza politica din România declanșata de demiterea lui Vlad Voiculescu de la ministerul Sanatatii. Aceasta criza din coalitie generata de demiterea Ministrului Sanatații s-a facut auzita și în presa internationala,…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila vine cu o prima reacție dupa demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Ne gasim in fața unei decizii a prim-ministrului(…)Nu cred ca USR va ieși de la guvernare. Au interese mari in economie. In politica este permis orice(…) Portofoliul de la…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a fost demis astazi din funcție. Premierul Cițu a anunțat ca decizia va fi facuta publica azi, in Monitorul Oficial. Interimatul va fi preluat de Dan Barna. ”Astazi, 14 aprilie, i-am inaintat domnului președinte Klaus Iohannis documentele de revocare din funcția…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, marți, ca nu a fost invitat sa participe la conferința de presa susținuta de premierul Florin Cițu și șeful DSU, Raed Arafat, care a avut loc luni seara la Guvern, dupa tragedia de la spitalul „Victor Babeș”, in care au murit trei pacienți.„Cred ca premierul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a inceput declaratia de presa de duminica in timp ce premierul Florin Citu era deja intr-o alta conferinta de presa. Daca inițial a parasit pupitrul imediat ce a sosit, Voiculescu parea ca va aștepta ca premierul sa termine declarația de presa. Numai ca el s-a…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, spune ca nimeni din guvern nu i-a cerut demisia din functie, iar relatia sa cu premierul Florin Cîtu este una "foarte buna". El a facut aceste declarații întrebat daca premierul Cîțu i-a cerut demisia."Nu se pune problema. Nici nu…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca Guvernul va dispune de un fond important pentru investitii in spitale, dupa incendiul de la Matei Bals. Vlad Voiculescu aminteste ca in Romania nu s-a construit niciun spital public mare in ultimii 30 de ani. „Spitalele noastre au 50 de ani sau peste.…