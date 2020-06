Stiri pe aceeasi tema

- George Floyd, barbatul afro-american care a decedat pe 25 mai, in Minneapolis, SUA, din cauza unui stop cardiorespirator survenit in timp ce era imobilizat de mai multi agenti ai politiei, a fost testat pozitiv pentru COVID-19 in data de 3 de aprilie, cu aproape doua luni inainte de moarte. Potrivit…

- George Floyd, barbatul de culoare ucis de politisti pe 25 mai in Minneapolis, a fost testat post-mortem pentru Covid-19 si rezultatul este pozitiv, potrivit unui nou raport de autopsie al districtului Hennepin, informeaza CNN. Raportul arata ca probele prelevate post-mortem au rezultat „pozitive pentru…

- Potrivit raportului final al autopsiei lui George Floyd, acesta a murit in urma unui stop cardiorespirator. Raportul nu indica daca decesul a fost provocat de gestul politistului care i-a tinut genunchiul pe gat timp de opt minute.

- George Floyd, afro-americanul sportiv care folosise o bancnota falsa, a murit in seara zilei de 25 mai, la Minneapolis, dupa ce un polițist și-a ținut genunchiul pe gatul barbatului timp de opt minute și 46 de secunde. Cand a venit ambulanța, Floyd era deja mort, susține avocatul familiei. „George a…

- Rasturnare de situație din cazul lui George Floyd. O noua inregistrarea video arata ca, de fapt, trei polițiști stateau cu genunchii pe afro-american, nu unul, așa cum s-a ințeles la inceput. Barbatul a murit dupa ce le-a spus agenților ca nu poate respira.

- Victor Voicu , academician , medic farmacolog, doctor in medicina și vicepreședintele Academiei Romane, și-a expus punctul de vedere legat de virusul carea bulversat lumea. Academicianul a afirmat la emisiunea „ Sinteza Zilei ” de la Antena 3 ca multe indicii duc catre o „inginerie genetica”, deci catre…

- Sute de romani, prinși in focarele de coronavirus din Germania. 300 de muncitori, depistați cu COVID-19 Doua mari focare de coronavirus au fost depistate in Germania, la un abator, respectiv la o ferma din Bad Krozingen, unde lucreaza circa 500 de romani. Potrivit presei germane, 300 de persoane ar…

- ASIA EXPRESS 21 APRILIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Antena 1. Drumul Comorilor se apropie de final. Concurenții din Asia Express sunt tot mai aproape de Taipei, destinația finala. Ediția de luni, 20 aprilie, a show-ului de la Antena 1 i-a adus din nou in fața unor misiuni greu de imaginat și…