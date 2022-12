Stiri pe aceeasi tema

- Berbec (21.03 – 20.04) Vei fi norocos in afaceri astazi, mai ales in materie de afaceri: sunt șanse mari sa faci profit, sa semnezi contracte profitabile și sa inchei afaceri promițatoare. Taur (21.04 – 21.05.) Ziua este favorabila pentru cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare: daca aveți de mult…

- Despre fiecare prieten poti spune cate un cuvant definitoriu, la fel cum si tu iti poti primi propria eticheta de la ceilalti prieteni. Iata ce fel de prieten esti, in functie de zodie. Berbec – Fauritorul de cupluri Berbecii adora sa isi cupleze prietenii. Nu suporta gandul ca unul din prietenii…

- Conținut oferit de: Partener extern. Muzica este o forma artistica care incanta urechile oricarui ascultator. Pentru a stapani un instrument muzical, nu este de ajuns studiul, este nevoie și de talent. Tu știi la ce instrument muzical iți este destinat sa canți? Iata instrumentele muzicale potrivite…

- Este adevarat ca sezonul de toamna aduce multe zile innorate și nopți mai lungi decat vara. Insa asta nu inseamna ca vibrația cosmica a acestei perioade este mai puțin stralucitoare. Pe parcursul urmatoarelor saptamani sau luni, cateva planete iși vor incheia ciclurile retrograde, anunțand vremuri de…

- Horoscopul zilei de azi, 22 septembrie 2022, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești pentru joi.

- Cum este fiecare șef in funcție de zodie. Care sunt cei mai duri șefi din zodiac. Cand o zodie ocupa funcția de șef, aceata iși poate schimba atitudinea. Sa aflam deci cum se comporta fiecare nativ in parte, in funcție de zodie, care se afla intr-un post de conducere. Conform horoscopului prezentat…

- Ce vei face la batranețe in funcție de zodie. Cum imbatranește fiecare semn in parte. Fiecare zodie in parte are stilul ei propriu in care va imbatrani. Berbecul iși va ignora mereu varsta și va trai momentul. Va petrece timp cu cei dragi, va participa la evenimente și ar putea fi interesat chiar și…

- Horoscopul saptamanal pentru perioada 11 septembrie - 17 septembrie 2022 iți aduce previziuni astrale complete, realizate de astrologul Click!, Lorina, pentru fiecare zodie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești.