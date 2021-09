Ce rol îl prinde mai bine? Superman sau Joker? A aparut și clipul Cițu – Joker ! https://fb.watch/7XZAqc74zO/ Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, l-a ironizat pe Facebook pe Florin Cițu, dupa ce premierul a postat pe contul de Instagram un filmuleț in care apare in ipostaza de Superman. Dincu a apreciat ca: „E nevoie, din cand, in cand, de control medical”. Postat cu titlul „Tehnologia asta” și un emoticon, filmulețul – un trucaj animat – il prezinta pe Florin Cițu performand acțiuni spectaculoase de salvare. Clipul a fost postat dupa ce Florin Cițu a fost salvat de moțiunea de cenzura prin votul PSD, PNL și UDMR, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

