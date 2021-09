Ce reguli trebuie să respecte bucureștenii în mijloacele de transport în comun, în contextul valului patru al pandemiei Rata de infectare in Capitala a ajuns duminica la 4,35, motiv pentru care vor intra in vigoare mai multe masuri de restricție, inclusiv in mijloacele de transport in comun. Astfel, pe langa celebra masura privind necesitatea certificatului de vaccinare pentru accesul in restaurante, spectacole, teatre ș.a., sunt cateva reguli de respectat și in autobuze, tramvaie și metrouri. Conform prefecturii București, acestea sunt: STB SA va monitoriza permanent gradul de incarcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, in scopul diminuarii aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

