- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, anunța noi reguli pentru romanii care pleaca la munca in strainatate. Mai exact, aceste reguli sunt destinate parințiilor care aleg calea strainatații și iși lasa copiii acasa in grija familiei sau a apropiaților. Potrivit News.ro,…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, sustine ca multi copii ai caror parinti au plecat la munca in strainatate au ramas in tara cu persoane care nu le mai pot intretine financiar, iar pe viitor familiile vor trebuie sa anunte autoritatile in grija cui raman acesti…

- Romanii s-ar putea bucura de o noua zi libera in fiecare an. Anunțul a fost facut chiar astazi de autoritați dupa ce Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat proiectul prin care ziua respectiva urmeaza sa devina zi libera pentru salariați. Despre ce zi este vorba, vedeti un pic mai jos.…

- Vasile Dincu – ministrul Apararii spune ca au fost incepute doua tipuri de proiecte privind mobilizarea rezerviștilor, iar condițiile de incadrare s-au simplificat. „Am inceput doua tipuri de proiecte. Este clar ca dupa 1 ianuarie 2007 nu s-au mai facut incadrari in Armata, rezerva a inceput sa imbatraneasca,…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, vine cu vești pentru romanii care vor copii, dar nu ii pot avea. Se va acorda un ajutor financiar de maximum 15.000 de lei pentru procedurile necesare obținerii unei sarcini.

- Vești despre programul social de creștere a natalitații. Guvernul va aproba in curand hotararea prin care este acordat un sprijin financiar cuplurilor sau persoanele singure pentru a efectua procedurile necesare obținerii unei sarcini, anunța ministrul Familiei, Gabriela Firea. Fii la curent…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca anul acesta, 2500 de cupluri si persoane singure vor beneficia de "ajutor pentru procedurile necesare obtinerii unei sarcini".

- Gabriela Firea a vorbit in aceasta dimineața despre interzicerea avortului, un subiect extrem de dezbatut in ultima perioada, dupa ce Curtea Suprema din SUA a anulat hotararea Roe v. Wade, care le oferea femeilor dreptul la avort. Astfel, milioane de femei vor fi condamnate sa apeleze la metode ilegale…