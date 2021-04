Ce program vor avea mall-urile din București în zilele de Paște și de 1 mai Daca mai aveți cadouri de luat pentru Paște sau daca trebuie sa mergeți neaparat in mall-uri in urmatoarele zile, trebuie sa știți ce program vor avea marime magazine din București in zilele de Paște și de 1 mai . In principiu, indiferent de zona in care va aflați, programul mall-urilor va fi asemanator. Astfel, in ziua de 1 mai, mall-urile vor avea un program mai scurt, in prima zi de Paști cele mai multe mall-uri vor fi inchise, iar in cea de a doua zi de Paști, programul va fi din nou unul mai scurt. Iata programul mall-urilor din București in zilele de Paște și de 1 mai. Ce program vor avea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

