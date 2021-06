Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca urmeaza a fi modificat Ordinul pentru infectiile asociate activitatii medicale, iar cadrele medicale care nu sunt imunizate anti-COVID ar urma sa suporte cheltuielile testarii periodice, informeaza Agerpres."Urmeaza sa modificam Ordinul pentru infectiile…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, este optimist ca elevii vor putea sa termine semestrul al doilea al anului școlar in banci. Sunt doua condiții: scaderea ratei de infectare și o vaccinare de succes. Analiza se va face peste doua saptamani. Ministrul Sorin Cimpeanu a spus, la Digi 24, ca aproape…

- Noutatea ordinului comun consta și in permisiunea organizarii orelor remediale, cu prezenta fizica, in unitatile de invatamant, daca la nivelul localitatii nu este declarata starea de carantina, "sub conditia asigurarii stricte" a normelor de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2, respectiv distantare…

- A fost aprobata ordonanța pentru testarea COVID in farmacii, iar acum sunt stabilite normele de aplicare, a anunțat ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Autoritațile spun ca se bazeaza pe farmacii pentru testare și o mai buna raportare a rezultatelor care sa tuturor care este situația reala. Farmaciștii…