Ce modele de iPhone primesc actualizare la iOS 16 în 2022 Apple a anuntat iOS 16 la WWDC 2022 pe 6 ianuarie si el pare un upgrade nu foarte mare de la iOS 15, unul axat mai degraba pe lockscreen, Messages si partajarea galeriei si cheilor digitale cu cei dragi. Ei bine, acum avem si o lista de telefoane compatibile cu acest nou release software, evident iPhone-uri. iOS 16 e deja disponibil sub forma de Developer Preview si din iulie va sosi si ca public beta. Versiunea finala o asteptam la toamna, odata cu iPhone 14, speram noi cu mai putine bug-uri decat iOS 15. iOS 16 mizeaza pe o mare personalizare a lockscreen-ului, una ce pare inspirata de watch… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

