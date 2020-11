Ce lungime are părul unei femei care nu s-a tuns de 15 ani V-ați intrebat vreodata cat de mult poate crește parul unei persoane daca nu este tuns ani la rand? Ei bine, Rin Kambe, o tanara din Tokyo, de 35 de ani, a reușit performanța de a nu se tunde timp de 15 ani, iar podoaba sa capilara a ajuns sa masoare aproape doi metri. Femeia are o inaltime de doar 1,61 metri, iar lungimea parului ei a ajuns sa atinga puțin peste 1,8 metri, in timp ce greutatea acestuia, cand este uscat, este de 3,5 kg. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI Decizia femeii de a nu-și mai scurta parul a venit „din razbunare ca in copilarie nu a avut… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

