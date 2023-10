Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19 septembrie – 1 octombrie, jucatoarele nascute in anul 2009 participa la un Turneu de dezvoltare UEFA, organizat in Macedonia de Nord, la Skopje. Tricolorele au debutat cu o victorie clara in fața Estoniei, 4-2, jucatoarea remarcata a partidei fiind Mara Ciortea, care a reușit un hattrick.…

- Chabon, dramaturgul David Henry Hwang,castigator al unui premiu Tony, si autorii Matthew Klam, Rachel Louise Snyder si Ayelet Waldman, , au spus, intr-o plangere in justitie ca Meta a invatat modelul de limbaj mare Llama sa raspunda la solicitarile textului uman cu seturi de date care includeau versiuni…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a venit cu un comentariu, dupa ce Chișinaul a declarat ca nu recunoaște datoriile fața de Gazprom. „Compania rusa iși va apara in continuare drepturile legale. Facem apel catre Chișinau sa se abțina de la politizarea problemelor practice…

- Apple investeste zilnic milioane de dolari in antrenarea inteligentei artificiale, sustin surse apropiate companiei, citate de The Information. Compania ar avea in dezvoltare mai multe modele lingvistice. O echipa formata din 16 oameni, numita „Foundational Models” si condusa de John Giannandrea, este…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa, sambata seara, la Skopje, de reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 3-1, in al doilea amical din pregatirea pentru Campionatul European. Urmeaza alte cinci partide test, la Brasov, conform news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-23, 21-25, 25-18,…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, in deplasare, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 3-0, in primul amical din doua programate la Skopje. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-22, 25-18. Victoria a fost dedicata antrenorului Sergiu Stancu, el fiind sarbatoritul zilei la implinirea…

- Teodora Stoica, in varsta de 29 de ani, lucreaza deja de 5 ani pentru Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera nu s-a uitat la bani cand a venit vorba de salariul fiicei lui MM Stoica. Teodora Stoica a facut Facultatea de Drept si este nelipsita de la birourile clubului din Berceni. Invitata la podcastul…