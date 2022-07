Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Poklonskaia, fosta procuroare generala a Crimeii, a fost demisa din funcția de șef adjunct al Rossotrudnichestvo, agenția federala a Rusiei pentru comunicare internaționala, la cateva saptamani dupa ce a criticat razboiul inceput de Moscova in Ucraina. Vladimir Putin a semnat decretul de revocare…

- Generalul Vladimir Șamanov, fostul comandant al Forțelor Aeropurtate, adjunct al Dumei de Stat a Federației Ruse, a numit una dintre principalele greșeli ale „operațiunii militare speciale” ideea ca ucrainenii vor „intampina cu flori” armata rusa, potrivit MEDUZA, care

- Un ofițer inferior rus care a luat parte la invazia din Ucraina inca din prima zi a demisionat din armata rusa și a povestit apoi ce a simțit pe front și de ce a decis sa plece. CNN a discutat cu militarul care spune ca se gandea doar sa mai traiasca o zi in plus. A fost nevoie de cateva saptamani in…

- Razboiul cu Rusia se va incheia pana la finalul anului, iar Ucraina va recupera Crimeea și Donbasul, susține șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kyrylo Budanov. Și cel mai important, la Kremlin se pregatește un puci pentru inlaturarea lui Vladimir Putin, grav bolnav, dupa cate se pare.…

- Departamentul american al Apararii a vorbit despre nivelul de implicare pe care l-a avut SUA cu privire la furnizarea informațiilor care ar fi putut sa ajute Ucraina in razboiul izbucnit la inițiativa Rusiei. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby a fost intrebat daca a dezvaluit secrete care…

- Razboiul din Ucraina intra in a treia luna, iar sancțiunile impuse Rusiei continua sa aiba consecințe atat asupra țarii conduse de Vladimir Putin cat și asupra celorlalte țari, din Europa, spre exemplu. Gazprom, cea mai mare companie producatoare de gaze naturale din lume (controlata de statul rus)…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua sa agite apele in țarile europene. Cetațenii unuia dintre statele centrale au manifestat in sprijinul președintelui Vladimir Putin și impotriva guvernului care s-a distanțat de Moscova. Despre ce țara este vorba. Sarbii au protestat in sprijinul Rusiei E plin…

- Nu se știe cit va dura razboiul din Ucraina daca nu va fi oprit pe cale diplomatica, dar Kievul il poate ciștiga cu siguranța. Despre acest lucru a declarat Secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby, in cadrul unui briefing din 6 aprilie. "Faptul ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, intenționeaza…