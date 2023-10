Stiri pe aceeasi tema

- Superstarul britanic Ed Sheeran vine la București in 2024. Artistul va concerta pe Arena Naționala pe 24 august. Este pentru a doua oara cand solistul vine in Romania dupa succesul concertistic din 2019, cand a concertat in fața a peste 50.000 de spectatori, tot pe Arena Naționala. Atunci și-a facut…

- Federația a anunțat ca Steaua a fost amendata cu peste 5.000 de euro pentru scandarile și incidentele create de suporterii ei la meciul de la Buzau, din liga secunda. Sancțiunea e imensa, raportata la deciziile pe care Comisia de Disciplina le ia, de regula, in astfel de situații. De fapt, nu e pentru…

- Grupa A | miercuri, 27 septembrie – ora 14.00: Progresul Pecica – Petrolul Ploiesti, ora 17.00: Corvinul Hunedoara – Chindia Targoviste, ora 18.30: AFC Hermannstadt – Sepsi Sfantu Gheorghe. Grupa B | joi, 28 septembrie – ora 16.15: CSA Steaua – U Cluj, ora 18.30: CSM Alexandria – CFR Cluj, ora 21.00:…

- Adevarul e ca avem o naționala care nu s-a mai calificat pe la turneele finale, dar ca sa fim corecți, avem și un anumit tip de public care nu merita sa aiba o naționala calificata. Suporterii, care au cauzat intreruperea meciului cu Kosovo, merita cu varf și indesat fotbalul de liga județeana practicat…

- Un sondaj CURS de tip Omnibus realizat la nivelul Bucureștiului clarifica, din punct de vedere al suporterilor, disputa dintre FCSB și CSA Steaua. De asemenea, sondajul ne arata faptul ca Rapid a depașit Dinamo la numarul de suporteri in București.CONSULTAȚI AICI SONDAJUL CURS Conform sondajului…

- Handbalul romanesc a decis sa ignore Ordinul de Ministru și va folosi o interpretare dupa bunul plac al acestei legi pentru viitorul sezon. Daca s-a stabilit ca 40 la suta dintre sportivi sa fie romani pe teren, handbalul a decis ca acest numar sa fie pentru foaia de joc. Cu alte cuvinte, vor fi 9 straine…

- Fostul atacant al naționalei Romaniei, Adrian Ilie (49 de ani), a povestit cum fratele lui, Sabin Ilie (48 de ani), la randul lui fost jucator, a batut un polțist pe vremea cand era fotbalist la Steaua. „Cobra” a dezvaluit ca totul s-ar fi intamplat intr-un club din Brașov, iar cel care l-a salvat…