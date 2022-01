Stiri pe aceeasi tema

- Nando, fratele lui „Danuțu”, care a fost implicat in dosarul DIICOT ce urmeaza sa fie rezolvat de magistrați, a calcat stramb in Olanda, iar o instanța din Romania l-a pus sa achite amenda.

- Dosarul este instrumentat la Constanta, in urma denuntului facut aici, iar ancheta este condusa de procurorul Sorin Constantinescu, fost sef al DNA Constanta. Propunerea de arestare a fost inregistrata la Sectia penala a Tribunalului Constanta sub indicativul 9540 118 2021, cazul fiind in atentia Completului…

- Directorul general adjunct al APIA, Bogdan Dumitru Dumitrascu, a fost retinut de DNA, miercuri. El a fost prins in timp ce primea mita pentru a angaja fiica unei persoane la institutia pe care o conducea. „La data de 10 decembrie 2021, inculpatul Dumitrascu Bogdan Dumitru, in calitatea mentionata mai…

- Un funcționar de la Agenția Naționala Transport Auto a ajuns in izolatorul CNA, dupa ce ofițerii și procurorii anticorupție l-au reținut in flagrant delict cu mita. Barbatul este cercetat penal intr-un dosar pornit pe acțiuni de corupere pasiva. Potrivit materialelor cauzei, inspectorul ANTA ar fi cerut…

- Dupa ce a fost prins cu permisul suspendat, fiul lui Nicolae Guța, pe nume Nicu Guța, va munci la o manastire din Oradea. Astfel, vreme de 60 de zile, fiul manelistului va presta munca neremunerata in folosul comunitații, ca parte din pedeapsa primita, dupa ce anul trecut a fost prins conducand cu permisul…

- Un angajat al Direcției Naționale Anticorupție a fost prins de colegi in flagrant in timp ce primea mita pentru a direcționa unei anumite firme un contract pentru achiziția unei drone de supraveghere.

- Medicul brasovean care a fost prins in flagrant luand mita, chirurgul cardiovascular Sorin Balos, a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, vineri, prin hotararea Tribunalului Brasov, dupa ce, initial, magistratii acestei instante l-au plasat in arest la domiciliu, decizie ce a fost…

- Un suspect de trafic de droguri din Satu Mare, prins in flagrant in timp ce incerca sa comercializeze canabis, a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de DIICOT, barbatul de 20 de ani a comercializat droguri de risc si mare risc catre consumatori din municipiul…