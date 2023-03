Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a trimis 25 de convocari preliminare pentru stranieri. Romania debuteaza la finalul lunii in calificarile Euro 2024, cu Andorra (25 martie) și Belarus (28 martie). Pe lista lui Edi revine Florin Nița, transferat de curand la Pardubice, și apar 5 jucatori fara nicio selecție la prima reprezentativa:…

- Giannis Konstantelias, jucatorul lui Razvan Lucescu la PAOK Salonic, a oferit o pasa de gol spectaculoasa in timpul meciului castigat impotriva celor de la AEK Atena, scor 2-0. Giannis Konstantelias (PAOK), assist spectaculos in meciul cu AEK In varsta de doar 19 ani, Konstantelias a incercat sa ia…

- Ermal Krasniqi (24 de ani), extrema stanga de la CFR Cluj, ar fi pe radarul a 4 echipe din Serie A: Torino, Sassuolo, Udinese și Fiorentina. Pe langa cele 4 formații din Serie A, alte doua echipe l-ar urmari pe Krasniqi, potrivit Tutto Sport. Este vorba de Mallorca, echipa din La Liga, și de Genoa,…

- Valentin Mihaila (23 de ani) s-a accidentat și a parasit terenul in lacrimi, in minutul 14 al meciului Parma și Genoa, din runda cu numarul 23 de Serie B. Ghinioanele se țin lanț pentru Valentin Mihaila. Mai mult accidentat decat apt din momentul transferului in Italia, fostul mijlocașul de la CS Universitatea…

- PAOK, formația antrenata de Razvan Lucescu (53 de ani), s-a calificat in semifinalele Cupei Greciei. Gruparea din Salonic a remizat la returul de pe terenul lui Panathinaikos, scor 1-1, dupa 2-0 in prima manșa. Razvan Lucescu este „nașul” celor de la Panathinaikos. Cele doua grupari s-au infruntat pentru…

- Atacantul lui Standard Liege, Denis Draguș (23 de ani), ar putea ajunge in Serie B, la Genoa, la schimb cu polonezul Buksa. Draguș a reușit 4 goluri in cele 18 meciuri disputate in acest sezon in Belgia. Dupa Pisa, care-i are in lot pe Olimpiu Moruțan, Marius Marin și Adrian Rus, un alt club din Serie…

Echipa AS Roma a intrecut joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Genoa, intr-un meci contand pentru optimile de finala ale Cupei Italiei, transmite news.ro.

- La aproape o saptamana dupa accidentul de la Pasajul Unirea in care au fost implicați turiști greci, soldat cu decesul unui barbat de 53 de ani din Larisa, una dintre victimele care au scapat a declarat pentru presa din Grecia ca „ne vom organiza sa ne indreptam legal impotriva ambelor agenții de turism,…